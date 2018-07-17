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Galatasaray'da Tolga Ciğerci ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Tolga Ciğerci ile yollar ayrılıyor.18062
  • Giriş : 17.07.2018 / 09:39:00

Galatasaray'da golcü oyuncu Tolga Ciğerci ile yollar ayrılıyor.

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Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor. Deneyimli oyuncu Tolga Ciğerci ile sarı-kırmıızılı ekibin yollarını ayıracağı öğrenildi.

Galatasay Yönetimi, Tolga Ciğerci'nin menajeri Kadir Özdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Tolga'nın kendisine takım bulmasını istedi.

Sarı-Kırmızılılar’da adeta istenmeyen adam ilan edilen Tolga Ciğerci ile ipler tamamen koptu. 26 yaşındaki futbolcunun menaceri Kadir Özdağan’ın, alacakları için kulübe ikinci defa ihtarname göndermesi oldu.

Bu gelişmenin ardından Cim Bom, Tolga ile kesin olarak yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, Özdağan’a “2. kez ihtar çekmeniz hoş olmadı. Sizinle artık yola devam edemeyiz. Tolga’ya kulüp bulun” dedi.

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