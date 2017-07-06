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Galatasaray'da Tudor kanunları uygulanıyor

Galatasaray'da Tudor kanunları uygulanıyor.16301
  • Giriş : 06.07.2017 / 08:21:00

Galatasaray'ın başına geçen teknik adam Tudor sert kurallar koydu.

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Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Tudor, takıma koşu rekoru kırdırırken, getirdiği kurallar da takımı zorluyor.

İşte Tudor kanunları...
   
Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda, onlardan ne beklediğini, sahada nasıl bir takım görmek istediğini anlattı. Neredeyse her idmanda takımına koşu rekoru kırdıran, Chelsea ve Juventus’la aynı idman metotlarını deneyen Hırvat hoca, makina gibi bir oyuncu grubu ortaya çıkarmaya kararlı. İşte 39 yaşındaki teknik adamın talimatları:

Toplu hücum, toplu savunma

1-Top rakipteyken baskı, baskı, baskı... İleri uçtan son adama kadar herkes bu baskıya dahil olacak.

2-Top bizdeyken hemen yardımlaşmaya başlayacağız. Tüm oyuncular doğru yerlere koşarak boş alanlar yaratacak.

3- Hücuma çıkarken ağır aksak davranmak, gereksiz vakit kaybı yok. Pas trafiği hızlı gerçekleşecek.

4-Bloklar arasındaki bağlantılar kapatılarak en gerideki oyuncuyla en uçtaki oyuncunun mesafesi kısaltılacak.

5-Kanat oyuncuları hem hücumda hem de savunmada sürekli hareket halinde olacak ve oyunun içinde kalacak.

6- Saha içinde ilk hedef topu öne oynamak ve oyunu geniş alana taşımak olacak.

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