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Galatasaray'da Vidal için önemli gelişme

Galatasaray'da Vidal için önemli gelişme.14421
  • Giriş : 01.01.2017 / 09:37:00

Galatasaray, Vidal'i transfer etmek isterken önemli bir gelişme yaşandı.

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Barcelona'da top koşturan Milli futbolcu Arda Turan'ın sosyal medyadaki canlı yayınına yorumuyla katılan Vidal, Galatasaray için olumlu bir sinyal verdi.

Arda Turan kardeşi Okan Turan ile birlikte sosyal medyada canlı yayın yaptı. Barcelona'dan takım arkadaşı Aleix Vidal da bu canlı yayına katıldı ve yorum yaptı.

Yorumunda ''Galatasaray galatasaray!!!!!'' yazan Vidal, sarı-kırmızılı takıma transferi gündemdeyken adeta müjdeli haberi verdi.

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