Galatasaray'da yeni hoca Tudor'a çifte şok!
Riekerink'in takımdan gönderilmesi sonrası Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor büyük şok yaşadı. Wesley Sneijder ve Eren Derdiyok'un Çaykur Rizespor maçında oynayamayacağı açıklandı.
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden ve bu hafta oynayıp oynamayacakları merak edilen Wesley Sneijder ve Eren Derdiyok Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Sarı kırmızılı takımın çiçeği burnunda teknik direktörü Igor Tudor haftaya oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek sakatlıklarını henüz tam olarak atlatamayan iki yıldızını Rize deplasmanında riske etmeyecek.
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