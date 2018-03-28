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Galatasaray'da yerli oyuncu operasyonu

Galatasaray'da yerli oyuncu operasyonu.25336
  • Giriş : 28.03.2018 / 09:23:00

Fatih Terim, Galatasaray'da yerli oyuncu operasyonu başlattı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımı yeniden dizayn etmek için harekete geçti. Terim'in yerli oyuncuları istemesi dikkat çekti.

Terim talebini iletti, yönetim kadrodaki yerli alternatifini arttırmak için düğmeye bastı. Listede sadece Emre Akbaba yok; Kayseri’den Deniz Türüç, Rize’nin genç eldiveni Gökhan Akkan ve İstanbulspor’un sağ beki Zeki Çelik de radara girdi.

Galatasaray’da yeni sezona yönelik yerli oyuncu operasyonu için düğmeye basıldı. Başkanlık koltuğuna oturduğunda, “3 aylığına değil, 3 yıllığına göreve talibiz” diyen Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’den gelen talep üzerine şimdiden kolları sıvadı.

Hedef, yeni sezon kadrosunda daha fazla yerli alternatifine sahip olmak. Bu doğrultuda bir süredir gündemde yer alan ve transferi için girişimlerde bulunulan Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba, listedeki tek isim değil.

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