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Galatasaray'dan 8 milyonluk Fener planı!

Galatasaray'dan 8 milyonluk Fener planı!.19338
  • Giriş : 03.10.2017 / 15:42:00

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için harekete geçti.

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Büyüyen Beşik

Sezona bomba gibi başlayan Galatasaray'da derbi hazırlıkları bir araya geldi. Yönetim, Gençlerbirliği ve Alanya maçlarını da üçlü paketle satıp hem kapalı gişe oynamayı hem de yaklaşık 8 milyon TL'yi kasasına koymayı düşünüyor.

Beşiktaş'ın 5, Fenerbahçe'nin ise 8 puan önünde lider olan Galatasaray'da taraftarlar şimdiden 9. haftadaki Fenerbahçe derbisini düşünmeye başladı.

Bilet taleplerinden bunalan yöneticilerin telefonu susmazken, yönetim çareyi derbiyi de kapsayan, Türk Telekom Stadı'ndaki önümüzdeki üç lig maçı için geçerli bilet kombinesini satışa sunmakta buldu.

Bugün 217 ila 1600 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkacak üçlü paketin biletlerini alacak taraftarlar, 22 Ekim'de Fenerbahçe, 3 Kasım'da G,Birliği ve 25 Kasım'da Alanya maçlarını izleyecek.

Derbiyi kaçırmak istemeyen taraftarların üç maçlık satışa çıkacak biletleri bitirmesi ve kulübün kasasına yaklaşık 8 milyon lira sıcak para girmesi hedefleniyor.

Son Karabükspor maçında Aslan, 1.7 milyon lira gişe hasılatı elde etmişti. Kombine sahiplerinin bir kısmı maça gelmediği için taraftar ortalaması ise 40 binde kaldı. Galatasaray evinde 52 bin taraftarı en son 4. yıldızı kazandığı sezon Beşiktaş'ı yenip, şampiyonluğa ulaştığı maçta görmüştü.

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