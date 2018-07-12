Facebook Twitter Rss

Galatasaray'dan ada ile ilgili açıklama geldi

Galatasaray'dan ada ile ilgili açıklama geldi.21928
  • Giriş : 12.07.2018 / 08:46:00

Galatasaray Kulübü'nden Galatasaray Adası ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün Temmuz ayı olağan divan toplantısında yıkıma uğrayan Galatasaray Adası konusuna değindi.

Türk Telekom Stadı içinde bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda  Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı  Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri Murat Ece, Yusuf Günay, Emre Erdoğan, Kaan  Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke ve Erol Özmandıracı hazır bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün her ayın ikinci çarşamba günü olarak belirlenen  divan kurulu toplantısı takviminde değişiklik yapılması yönünde bazı üyelerden  gelen talepler, kabul görmedi.

Talepler nedeniyle 848 üyenin yanıt verdiği bir anket düzenlendiğini  açıklayan divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 457 kişinin çarşamba gününde  devam edilmesini, 391 kişinin ise toplantıların cumartesi gününe alınmasını  istediğini aktararak, çoğunluğun isteği üzerine mevcut uygulamanın süreceğini  kaydetti.

Öte yandan, divan kurulu toplantısının ağustos ayında  gerçekleştirilmemesi yönündeki önerge de üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, mail durumu  iyileştirebilmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı içinde bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda  düzenlenen temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında üyelere hitap eden  Mustafa Cengiz, kulübün gündemindeki konular hakkında bilgi verip, yöneltilen  soruları yanıtladı.

Kulübün borçlarının yüksekliğine dikkati çeken Cengiz, "Sadece bir  bankaya yaklaşık 7 yıllık süreçte kullandığmız kredi için 220 milyon lira  ödemişiz, 240 milyon lira daha da ödeyeceğiz. Borç bittiğinde, sadece bir bankaya toplam 460 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Bu parayla Galatasaray banka kurar." dedi.

İçinde bulunulan genel mali durumlardan kaynaklı olarak faizlerin de  artığını anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mali sunumların aynısını UEFA'ya da yapıyoruz. Eğer bugünkü mali  durum geçerli olsaydı, biz 470 milyon lira artı gelirdeydik. Ama böyle bir dünya  yok. Geçmişimiz de bize ait. Eski yönetimlerde de bizim. Sözleşmeler ve borçları  bize ait. Güveninize layık olmaya çalışıyoruz. Biz yönetim olarak 47 milyon  liralık ertelenmiş vergi borcunu yapılandırdık. Futbolculara 176 milyon lira  gecikmiş borç ödedik. Diğer kulüplere yine 59 milyon lira gecikmiş borç kapattık.  Toplam kredilerimiz, 996 milyon lira. Borç, 226 milyon avrodan, 176 milyon avroya  düşmüş. Kurdaki artışa karşın, borcu 40 milyon avroya yakın düşürdük. Toplam 264  milyon lira kredi ana para ödemesi yapıldı. Yine 11 faktoring şirketine olan 57  milyon lira borcu kapattık. Bu süreçte 121 milyon lira ise kredi kullanımı  gerçekleştirdik. Bu kredi, Abdurrahim Albayrak ve benim benim kefaletimle  kullanıldı."

Başkan Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yıkım için  bugün tekrar Galatasaray Adası'na gitmeleri konusuyla ilgili üyelere bilgi verdi.

Sabah erken saatlerde durumdan haberdar olduklarını ve yönetici  arkadaşlarının oraya gittiklerini anlatan Cengiz, "Belediye ekiplerine, kiracı ile anlaşarak burayı yeniden açma kararı aldığımız söylenmiş. Biz de şaşırdık.  Onlar da inceleme yapıp çıktılar. Gerçekten de açılacakmış gibi hazırlık yapılmış. Biz de konuyu araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkililerinin kendilerine, "Burasıyla ilgili yıkım kararı var ve belediye ile anlaşmaya varılmadan burada kimse imarda bulunamaz." dediğini aktaran Cengiz, "Biz hukuka saygılı bir caimanın insanlarıyız. Hukuk içinde  yürüyoruz. Davalar 2012 yılından beri sürüyor. Kiracı (Mehmet Koçarslan) da bunu  çok iyi değerlendiriyor. Biz de bıktık. Galatasaray Adası'nı mutlaka geri almamız  gerek. Kiracı, toplam 11 milyon liralık maddi ve manevi zarar davası açtı. Biz de  kendisine, zararlarımızdan dolayı 90 milyon lira manevi, 50 milyon lara da maddi  olmak üzere ödeme ihtarı çektik. Davasını da açacağız. İstanbul gibi dünyanın  incisi şehirde çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz, içinde bulunulan mali durumdan dolayı amatör  şubelerin kapatılacağı iddialarını yalanlarken, kaynakları ölçüsünde harcama  yapmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Kulübün son 10 yılda gelir gider farkının 188 milyon dolar seviyesinde  olduğunu belirten Cengiz, "Bu durumun temelinde amatör şubeler yatıyor. Biz asla  kapatmak istemiyoruz. UEFA yetkilileri de bu konuda bizi eleştirdi. Futboldan  kazandığımızı başka branşlara aktarmamamızı istediler. Parasal açıdan maalesef  ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık ya da devletin üstlenmesi gereken misyonu  biz aldık. Neden hep 'üç büyük kulüp' denir. İşte bu yüzden. Toplam 13 branşta  1400'ün üzerinde genç mücadele ediyor. Bize hiçbir parasal dönüşü yok. Kulüpler  bu anlamda ulusal bir grev üstleniyor." şeklinde görüş belirtti.

Yeni vergi düzenlemesiyle, Futbol şubesi vergilerinin amatör şubelerde  kullanılmak üzere iadesi için yol açıldığını ancak burada da uygulamadan  kaynaklanan sorunlar bulunduğunu aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir yasa çıktı. Bizim kulüp olarak 9 milyon avroya yakın  stopaj ödememiz var ve bunun geri dönüşü amatör şubelere büyük destek olacaktır.  Ancak öyle bir hükümle çıktı ki kanun, önce siz bu vergiyi yatıracaksınız, sonra  size geri iade yapılacak. Yani tahakkuk yeterli değil, tahsili de gerekli. Bende  ise para yok. Beyan yeterli olmuyor. Zaten bende o para olsa, bu duruma düşmem.  Taksitlendirildiği takdirde de geri ödeme yapılmıyor. Hükümetimizden ricamız, bir  düzeltme yapılması. Haklı taleplerimiz doğrultusunda verginin tahakkukta iade  edilmesi şeklinde değişiklik olursa, önemli bir fayda sağlanır. Amatör şubeler  asla kapanmayacak. Ancak biz de ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız."

Kombine kart satışlarında 30 bine yaklaştıklarını bir noktada artık  satış yapmayacaklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Çünkü maç günü hasılatı, kombine  ve loca hasılatının çok üzerinde." derken, yeni transfer edilen oyucuların maç  başı veya puan başı ekstra ödemelerini en aza indirebilmek için gayret  gösterdiklerini, görüşmelere başlandığı duyurulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile sadece kazanılan maçları kapsayan bir prim sisteminde anlaşmaya  vardıklarını dile getirdi.

Cengiz ayrıca, kulübe üyelik için başvurusunu yapmış bin 700 kişi  bulunduğunu da açıklayarak, "Tüzük tadilini yapabilirsek, bir defaya mahsus olarak bu kişileri tek seferde üye almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

ŞAMPİY10

Güneş: Başkana Messi ile Suarez'i söyledim

Adnan Oktar'ın 'aslan' kedisi sokakta kaldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Müjde! UEFA'nın Galatasaray için flaş karar

Müjde! UEFA'nın Galatasaray için flaş karar

UEFA, Galatasaray Kulübü ile ilgili önemli bir karara imza attı.

Beşiktaş-Shaktar maçının saati değişti

Beşiktaş-Shaktar maçının saati değişti

Beşiktaş'ın Shaktar ile oynayacağı maçın saatinin değiştiği açıklandı.

 

Galatasaray'a müjde! Tarık Çamdal'a talip var

Galatasaray'a müjde! Tarık Çamdal'a talip var

Galatasaray'ın takımda istemediği Tarık Çamdal'a talip çıktı.

UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'a görev

UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'a görev

UEFA, FİFA kokartlı hakem Mete Kalkavan'a dev bir görev verdi.

 

Badou Ndiaye Galatasaray'a geri döndü

Badou Ndiaye Galatasaray'a geri döndü

Golcü oyuncu Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a geri döneceği öğrenildi.

Galatasaray aradığı kaleciyi buldu

Galatasaray aradığı kaleciyi buldu

Galatasaray kulübü, uzun zamandır beklediği kaleciyi sonunda buldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya