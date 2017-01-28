Galatasaray'dan Akhisar'a gol bombardımanı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Akhisar engelini 6-0 gibi farklı bir skora geçerek Karabük yenilgisini unutturdu.
Galatasaray'da geçen haftaki maça göre, ilk 11'de 2 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçta ilk 11'de görev yapan Nigel de Jong ve Ahmet Yılmaz Çalık, kart cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemedi.
Akhisar Belediyespor'da 16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Geçen hafta Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olarak ilk Süper Lig deneyimini yaşayan genç futbolcu, Galatasaray müsabakasında ise bu kulvarda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Orta sahada görev yapan Hasan Ali, Akhisar Belediyespor'un hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Aydınspor 1923'ü 1-0 yendiği maçta attığı güzel golle dikkati çekmişti.
Karşılaşmaya Galatasaray çok hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Sneijder'in ara pasına hareketlenen Bruma sol çaprazdan dar açısına rağmen kaleye vurdu. Kaleci Fatih Öztürk'ü aşan topu Ömer Bayram kornere gönderdi.
9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunu Selçuk İnan'la paslaşarak kullanan Sneijder'in arka direğe ortaladığı topa iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda top filelere gitti ve sarı-kırmızılı ekip skoru 1-0 yaptı. Semih böylece bu sezon 2. golüne ulaşarak geçen sezonun tamamındaki istsitiğine ulaştı.
25. dakikada Bruma, Galatasaray'ın ikinci golünü attı. Orta sahanın sağ tarafında topla buluşarak hızla Akhisar Belediyespor ceza sahasına hareketlenen Bruma, ceza yayı üzerinde Podolski ile paslaşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi. Son olarak Adanaspor maçında gol atn Bruma, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Galatasay'ın hızı 2. golden sonra iyice arttı ve 33. dakikada 3. gol de geldi Ceza sahası önünde Sneijder'in topuk pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski'nin şutu kaleci Fatih Öztürk'ten sekti. Yasin Öztekin önünde kalan topu boş kaleye gönderdi. Bu sezon sarı kırmızılıların en golcü ismi olan Yasin, 9.kez gol sevinci yaşamış oldu. Bu gol ayrıca galatasaray'ın TT Arena'da attığı 300. gol olarak kayıtlara geçti.
41. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bruma, rakiplerinden sıyrılarak meşin yuvarlağı uzak kale direğine gönderdi ve skoru 4-0 yaptı. İlk yarı da bu golle 4-0 sona erdi.
İkinci yarıda kontrolü bırakmayan galatasaray, Bruma ve Garry Rodrigues ile önemli fırsatları harcasa da 78. dakikada Fatih'in Selçuk'a yaptığı kontrolsüz hareketle bir penaltı kazandı. Atışı kullanana Selçuk, bu sezonki ikinci golünü atarak farkı 5'e çıkardı. Selçuk bu sezon, Rize maçında bir penaltı kaçırmıştı.
84. dakikada oyuna giren Sinan Gümüş, 87. dakikada Sneijder'in muhteşem pasında skoru 6-0'a getirdi.
karşılaşma da bu skorla 6-0 sona erdi. Galatasaray, böylece puanını 39'a yükseltti.
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