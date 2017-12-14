Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan ile ilgili sarı-kırmızılı ekibin Sportif direktörü Cenk Ergün'den açıklama geldi.
Galatasaray - Arda Turan arasında herhangi bir görüşme olmadığını açıklayan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, "Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında böyle bir görüşme olmadı. Ben de gazetelerden okudum, şaşırdım. Bu kadar iddialı bir şekilde kamuoyunda yer almasını hayretle izliyorum. Bu yalan değil, külliyen yalan" dedi.
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