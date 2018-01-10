Galatasaray'dan Arda Turan için açıklama!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın 'Fatih Terim varsa ben Galatasaray'da olmam' haberini eleştirdi.
Özbek "Sayın Fatih Altaylı seni affetmiyorum" derken, Ünal Aysal için de 'Kaçtın' sözünü kullandı.
Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'unda sert çıkış geldi. Seçim için diğer başkan adayı Mustafa Cengiz'le birlikte kürsüye çıkarak konuşma yapan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde çıkan ARda Turan'ın 'Ben Fatih Terim'le çalışmam' dediği öne sürülen haberle ilgili sert konuştu ve "Habere göre, Arda Turan, 'Fatih Terim'in olduğu yerde ben çalışmam' demiş. Arda böyle bir şey söylemez. Söylerse terbiyesiz olur." dedi.
Özbek'in daha sonra söyledikleri şu şekilde:
Fatih Altaylı diyor ki, Arda Turan haberini ben yaptırmışım. Yahu insaf! Senin müdür olduğun bir gazetede böyle bir haber yapılacak, bunu da ben mi yaptıracağım. Fatih ALtaylı seni affetmiyorum.
Ünal Aysal... Sen görevdeyken kaç tane erken seçim yaptın ve sonuncusunda da kaçtın. Ünal ağabeye şunu söylemek istiyorum: Beni beğenmeyebilirsin, yönetimi de beğenmeyebilirsin. Eleştiri en büyük hakkın. Saygı gösteriyorum. Peki, bugün ne gerekçesi var, şampiyonluğa gidiyorum, Fatih hocayla işe başladım, işin ucunda da şampiyonluk hedefimiz var, ne gerek var 3,5 - 4 sene evvel oluşmuş bir olayı bugün gündeme getiriyorsun. Allah aşkına birisi çıksın desin ki neyi murat ediyorsunuz?
Ben değerli başkanlarıma saygıda kusur etmek istemiyorum. Galatasaray herkesin gururlanacağı bir husus değil mi? Ne menfaatiniz olur? Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmiş bir hocayı tekrar gündeme getirip bir polemik içine çekmekteki amacın ne? Derdin neydi?
Hata yapmış olabiliriz. Ama Galatasaray'a kesinlikle yanlış yapmadık.
Neden erken seçime gittik? Bu takımın şampiyon olamayacağı şeklinde hemen bir oluşum oluştu. Ve bu da Galatasaraylıların içerisinde oldu. Ben halen diyorum: Şampiyonluğa gidiyoruz. Galatasaray'ın menfaatine bir kötü durum gelmesin diye seçimleri 3 ay erkene çektik. Bu nedenle tüzükte de bir değişikliğe gideceğiz.
ŞAMPİY10
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