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Galatasaray'dan ayrılan Tudor Çin'e gidiyor

Galatasaray'dan ayrılan Tudor Çin'e gidiyor.15510
  • Giriş : 16.01.2018 / 16:50:00

Galatasaray Kulübü'nden ayrılan teknik adam Tudor Çin'e gidiyor.

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Galatasaray Kulübü'nden gönderilen teknik direktör Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Tudor, geçen hafta Çin ekibi ile görüştü..

Hırvat 24 Sata gazetesi, Tudor'un geçen hafta İstanbul üzerinden Şanghay'a gittiğini burada bir takım görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Takım adı veya hangi şehirde çalışacağı ile ilgili bilgi verilmeyen Tudor için açıklamanın Ocak ayı bitmeden yapılacağı iddia edildi.

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