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Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e talip

Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e talip.18372
  • Giriş : 11.07.2018 / 11:55:00

Galatasaray ile yollarını ayıran golcü oyuncu Yasin Öztekin'e talip çıktı.

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Beşik Modelleri

Sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray ile yollarını ayıran golcü oyuncu Yasin Öztekin'in Kasımpaşaspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeni sezonda da adından söz ettirmek isteyen Kasımpaşa, transferde düğmeye bastı.

Lacivert-Beyazlılar, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin’le görüşecek.

Bonservisi elinde olan başarılı futbolcuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.

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