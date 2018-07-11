Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e talip
Sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray ile yollarını ayıran golcü oyuncu Yasin Öztekin'in Kasımpaşaspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yeni sezonda da adından söz ettirmek isteyen Kasımpaşa, transferde düğmeye bastı.
Lacivert-Beyazlılar, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin’le görüşecek.
Bonservisi elinde olan başarılı futbolcuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.
FANATİK
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