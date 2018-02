Galatasaray'dan Belhanda için açıklama geldi

Galatasaray'da bir dönem Futbol oynayan ve Tudor döneminde yardımcı antrenörlük görevi yapan Ayhan Akman'dan Belhanda ile ilgili açıklama yaptı.Radyospor'a konuşan Ayhan Akman şunları ifade etti:"Konyaspor'un çok geride olduğunu düşünürsek şartlar maç kazanmaya yönlendiriliyor. Gerçekten hem Eto'o hem de Jahovic iyi oyuncular. İkisinin birlikte oynaması ile defansif anlamda sorunlar olabilir ama ofansif anlamda başarılı olabilirsiniz. Kendi gol sorunun çözebilme adına önemli bir tercih bana göre Mehmet hocanın tercihi doğru.""Çok zor bir döneme giriyor zaten Beşiktaş. Bu zorlu trafiğe girerken Beşiktaş'ın bugün 3 puanı alması gerektiğini düşünüyorum. Konyaspor kendi sahasında çok başarılı olan bir ekip. Sonuç itibariyle Beşiktaş'ın çok zorlanıp kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı çok zor bir maç bekliyor. ""Bayern Münih Avrupa'nın en büyük takımlarından ve kadrolarının ne kadar geniş olduğunu çok iyi biliyoruz. Beşiktaş çok zor maçlar oynayacak. Beşiktaş'ın bir tercih yapması lazım. Bayern Münih karşısında yapabilecekleriniz tabii sınırlı. Beşiktaş'ın şansı var mı tabii var bunları yapabilmek için az gol yemeli ve çok dikkatli, defansif oyunu iyi oynayan bir takım lazım""İç saha maçlarında oyuncuları tabii daha çok motive oluyorlar. Galatasaray'ın ve diğer takımların deplasman karnesi çok iyi değil zaten. Bu istekli oyunu deplasmanda en azında maçın belli kesimlerine yansıtması lazım. Diğer takımlarında deplasmanda sorunları var.""Galatasaray geçen hafta Sivasspor karşısında zorlandı ancak o takımında hakkını teslim etmek lazım. Başakşehir ve Beşiktaş'ı da yenmiş bir ekip. Yabancı serbestliği olması da her takımın iyi yabancıları getirmesini sağlıyor bu durumda her takımı etkiliyor""Belhanda'nın kırmızı kart görmesi konusunda çok şaşırmadım. Çalıştığım dönemde de hem Belhanda hem de Feghouli'nin böyle durumları vardı. Bazen tepkileri takımınız adına, kendimiz için tutmanız lazım. Kabul edemeyen bir yapısı var ve bir anda beklemediği şeyleri yapıyor. Ben de kendisi ile konuşmuştum. Feghouli de benzer durumda Trabzonspor maçında Olcay ile bir durumu vardı. Bana göre hareketi kırmızı kart değildi ama kendilerini kontrol etmesi lazımdı. Rakibiniz ne yaparsa yapsın minimum seviyede karşılamanız gerekir""Belhanda ile konuştuğumuz zaman bana 'Arkadaşımı korurum her zaman tepki gösteririm' demişti fakat bunları yaparken daha akıllı bir şekilde yapmak ve takımınız zarar görmeden yapılması gerekir"'Kasımpaşa maçını kesinlikle kazanmak lazım'"Yasin ile başlayabilir. Gomis arkasında Feghouli yapabilir yada daha dirençli bir orta saha için Tolga ile başlayabilir. Ofansif yada defansif nasıl oynayacak bakmak lazım ve hocanın çıkaracağı 11'e herkesin saygı duyması lazım. Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanından mutlaka 3 puan ile çıkması lazım""Fenerbahçe deplasmanına kadar hatta oradan alınabilecek bir en azında beraberlik ile yolunun açık olacağını düşünüyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kupada birbiri ile oynayacak olması gibi diğer takımların zor maçları var. Galatasaray şampiyonluğu son ana kadar kovalayacaktır""Tudor döneminde hem Linnes, hem Eren hem de Sinan zaman zaman kullanıldı ancak Donk oynatılmadı. Diğer oyunculardan bir şekilde faydalanıldı. Donk için Fatih hoca şimdi bir şekilde oynatıyor ama Fernando ve Ndiaye'nin yokluğu da etkili oldu. Feghouli biraz geç gelmişti. Garry zaten sağ tarafta başlamıştı. Hepsini bir arada konuşmak lazım. Donk şu an biraz daha fazla süre alıyor. Hocanın tercihlerinen saygı duymak lazım. antremanlarda beraberler onların performansını takip ediyorlar. Şu an herşey Galatasaray'ın lehine gidiyor. Donk bana göre fena oynamıyor""Garry çok atlet bir oyuncu. Defans arkası koşuları ile ve ayrıca alan bulduğu zaman rakiplerini zor durumda bırakacak bir oyuncu. Premier Lig'de bu alanda bulunabiliyor dolayısıyla orada da faydalı olabilir. Oyununu biraz olgunlaştırması lazım. Final paslarında sorunları var. Set oyunlarını düşününce o kararlarınız önemli. Bu nedenle Garry kısa alanda çok kuvvetli bir oyuncu değil ama alan bulunca çok zor durumda bırakabilir. Dediğim gibi oyununu geliştirmesi, ne zaman pas vereceği ne zaman şut çekeceği gibi kararları daha iyi vermesi lazım"ŞAMPİY10