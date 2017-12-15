Galatasaray'dan Beşiktaş'a 'seviye' cevabı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ' seviyemize gelmeliler' sözlerine cevap verdi.
Dün gündüz saatlerinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "İnşallah Beşiktaş'ın başarısıyla ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray da bu noktalara gelir" açıklamasına G.Saray Başkanı Dursun Özbek gecikmeden cevap verdi. Futbolcularıyla katıldığı yemekte Orman'ın bu sözleri kendisine ulaşan Özbek, "Galatasaray'ın seviyesi bellidir. Herkes rütbesini bilecek" diyerek rakip başkana aynı dozda karşılıkta bulundu.
Çizme harekâtı
Yemekte Tudor'u rahatlatacak konular bir başka tabirle müjdeler de moralleri artırdı. Başkan, Juventus’un tecrübeli oyuncusu Kwadwo Asomah'ın ara transferde 1 numarada olduğunu söyledi. Tudor’un çok istediği Ganalı sol bek için Özbek de elinden geleni yapacağına dair söz verirken, İtalyanlarla temaslar sürüyor. Tecrübeli sol bek de gelmek için istekli. Görüşmeler şu an rolantide giderken, Galatasaray yönetiminin yakın zamanda atağa geçmesi bekleniyor. Bu bölge için diğer alternatifler Felipe Luis ve Evra ama Hırvat çalıştırıcı ısrarla Asamoah’ı istiyor.
Takımda problemli futbolcu istemeyen Igor Tudor’a yönetim tarafından Cengiz Ünder’in kiralanması tercihi sunulurken, Hırvat Hoca bu transferden memnun olacağını ifade etti. Sezon başında birçok oyuncu için bonservis ücreti ödeyen yönetim, devre arasındaki sol açık transferi için kiralık formülünün daha dengeli bir hareket olacağı fikrinde birleşti. Bu fikir Tudor’a da son derece mantıklı gelirken, Roma’da fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder’in 6 aylığına da olsa Galatasaray’da oynamaya çok istekli olduğu öğrenildi. Bu arada Sportif Direktör Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında bir görüşmenin olmadığını söyledi.
Kaleyi görmelisin!
Galatasaray'da 8 gole doğrudan katkı yapsa da maç içerisinde etkisiz olduğu gerekçesiyle eleştirilen Younès Belhanda'nın şut istatistiği göze batıyor. Maç başına 1 şut ortalamasıyla oynayan Faslı futbolcuyla görüşen teknik direktör Tudor "Sen bir 10 numarasın. Daha fazlasını yapmalısın. Şut atmayı ihmal ediyorsun. Kaleyi daha çok görmelisin" uyarısında bulundu.
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