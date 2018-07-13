Galatasaray'dan bir isim daha ayrıldı
Son şampiyon Galatasaray ile yollarını ayıran oyuncu Lionel Carole, Akdeniz ekibi Antalyaspor ile görüşmelere başladı bile.
Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın bizzat Fransız sol bek için devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray’ın yeni sezon planlaması içerisinde düşünülmeyen Carole için iki kulübün el sıkıştığı ifade edilirken transferin birkaç güne kadar resmiyet kazanması yüksek ihtimal. Carole, geçen sezonu kiralık olarak Sevilla’da geçirmiş, ancak yalnızca 6 maçta forma şansı bulabilmişti.
FANATİK
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