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Galatasaray'dan Bruma için flaş açıklama

Galatasaray'dan Bruma için flaş açıklama.19661
  • Giriş : 18.02.2017 / 14:50:00

Galatasaray'da yeni teknik adam Tudor'un kararı tartışma konusu oldu.

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Çaykur Rizespor kadrosuna alınmayan Bruma için Galatasaray Kulübünden açıklama geldi. Karabükspor'dan transfer olan Igor Tudor'un bu kararı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde Igor Tudor’un açıkladığı 18 kişilik kadro tercihi çok konuşuldu. Tudor; Wesley Senijder, Lionel Carole, Eren Derdiyok, Hakan Balta ile Bruma’yı Rizespor maçı kadrosuna dahil etmedi. Galatasaray Kulübü’nden sakat futbolcuların durumu hakkında yapılan açıklamada, Sneijder, Eren, Carole ve Hakan Balta ile ilgili bilgiler verildi. Ancak Bruma konusunda ise hiçbir ifade kullanılmadı. Yapılan açıklamada sakat olmadığı kesinleşen Bruma’nın neden kadroya alınmadığı merak konusu oldu. Tudor’un antrenmanlarda Bruma ile sıkıntı yaşadığı iddia edildi. 

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