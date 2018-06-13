Galatasaray'dan Çin'e transfer olduğu açıklandı
Marina Maljkovic'in Galatasaray'dan Çin'e transfer oldu. Tecrübeli koçun, Çin takımı Shangai Baoshan'ın başına geçtiği öğrenildi.
Bu sezon Cim Bom'u EuroCup'ta şampiyonluğa taşıyan Maljkovic, son 2 sezondur Sarı-Kırmızılı takımı çalıştırıyordu.
JELENA DUBLJEVIC'İ DE GÖTÜRDÜ
Sarı-Kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Jelena Dubljevic, kariyerini Çin'de sürdürme kararı aldı.
31 yaşındaki Karadağlı basketbolcu, Shanghai Baoshan Dahua adlı takım ile anlaşmaya vardı.
Dubljevic, bu yılki EuroCup şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.
ŞAMPİY10
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