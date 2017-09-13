Galatasaray'dan F.Bahçe'ye başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay'ın hayatını kaybetmesi sonrası ezeli rakip Galatasaray'dan başsağlığı mesajı geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlarından ve voleybol şubesi sorumlusu Hakan Dinçay’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
TRT
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