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Galatasaray'dan F.Bahçe'ye başsağlığı mesajı

Galatasaray'dan F.Bahçe'ye başsağlığı mesajı.10147
  • Giriş : 13.09.2017 / 12:52:00

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay'ın hayatını kaybetmesi sonrası ezeli rakip Galatasaray'dan başsağlığı mesajı geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlarından ve voleybol şubesi sorumlusu Hakan Dinçay’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

TRT

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