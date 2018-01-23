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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım.18354
  • Giriş : 23.01.2018 / 08:38:00

Galatasaray Kulübü'nden Fenerbahçe'ye son dakika çalımı geldi.

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Beşik Modelleri

Devler o oyuncunun peşine düştü. Fenerbahçe'nin istediği sol bek Rahman Baba için Galatasaray'ın da harekete geçtiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Alman ekibinde geçiren 23 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle Chelsea’de forma şansı bulamadı.

Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel yaptığı açıklamada, İngiliz ekibiyle her konuda anlaştıklarını belirterek, “Artık prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Rahman Baba’yı 1.5 sezonluğuna kiralayacağız” diye konuştu.

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