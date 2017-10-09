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Galatasaray'dan flaş Arda kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda kararı!.11651
  • Giriş : 09.10.2017 / 10:14:00

Galatasaray, eski oyuncusu Arda Turan ile ilgili kararını verdi.

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Sepet Beşik

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın devre arası dönmesine karşı çıkarak 'Bize yararı olmaz' dedi.

İspanya cephesinden Arda Turan için Galatasaray adres gösterilse de sarı-kırmızılı ekipte bu dosyanın açılması zor görünüyor.

TUDOR: ARDA'NIN BİZE YARARI OLMAZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, devre arasında transferin gerçekleşebileceğini düşünüyordu. Arda Turan İzlanda maçında sahayı gülerek terk edince Galatasaray camiasının da tepkisini çekerken, Dursun Özbek'le görüşen Tudor, "Arda'nın şu aşamada hiçbir yararı olmaz" diyerek tecrübeli futbolcuyu veto etti.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Galatasaray taraftarları arasında sosyal medyada yapılan yorumlarda Arda Turan'ın yeniden takıma dönmesine sıcak bakılmıyor.

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