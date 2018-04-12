Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, bu hafta yeni takımı Medipol Başakşehir için sarı-kırmızılı ekibe karşı savaşacak.
Haftayı zirvede kapatan Medipol Başakşehir'de gözler Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynanacak haftanın maçına çevrildi...
Maçın stratejik planlamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündüren konuların başında Arda Turan geliyor. Sahaya süreceği 11 üzerinden taktik çalışmalara başlayan genç hocanın, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu oynatıp oynatmama konusunda kararsızlığa düştüğü öğrenildi.
Geldiğinden bu yana iki maçtır 90'ar dakika süre alan ve orta sahanın merkezinde oynayan Arda Turan'ı normal şartlarda sahaya sürmeyi planlayan Avcı'nın, Galatasaray deplasmanında taraftarların eski kaptanlarına yoğun tepki gösterebileceği endişesiyle öğrencisinin yıpranmasından çekiniyor. Tribündeki reaksiyonların Arda'yı duygusal yönden etkileyebileceğini düşünen Avcı'nm, tecrübeli oyuncuyla yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği öğrenildi.
GalatasaraylI taraftarların, Başakşehir'e gitmesi nedeniyle eski kaptanlarına yönelik tepkileri sürüyor. Başkent dönüşü havalimanında "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklindeki tezahüratlar yapılmıştı, nun, Arda Turan için pankart hazırlığı da yaptığı, bu oyuncunun yanı sıra Emre Belözoğlu'nu da baskı altına almak amacıyla protesto gösterileri yapılacağı öğrenildi.
HABERTURK
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