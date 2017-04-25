Galatasaray'dan flaş istifa açıklaması!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, istifa haberlerine yanıt verdi ve takımın başında olduklarını belirterek iddiaları yalanladı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, istifa etmek gibi bir düşünceleri olmadığını ifade ederek, “Yönetim olarak dik duracağız ve Galatasaray’ı iyi yerlere getireceğiz” dedi.
Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi umudu tükenen Galatasaray'da oklar yönetime çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek ve yönetimin istifasını isterken, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ise böyle bir düşünceleri olmadığını sadece açıkladı:
“Bu işler görüldüğü kadar kolay değil. Yönetim olarak dik duracağız ve Galatasaray'ı yeniden iyi yerlere getireceğiz. Bazı şeyler sadece yazmak, konuşmak veya anlamsız tenkitlerle olmuyor. Galatasaray önündeki önemli projelerini hayata geçirmelidir. Üstlenmiş olduğumuz görev zor ama yapılmayacak bir iş değil. Bu işi bitirip, Galatasaray'ı her zaman olduğu gibi yeniden iyi yerlere getireceğiz. Yönetim olarak istifa etmek gibi bir düşüncemiz bulunmuyor.”
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