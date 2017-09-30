Galatasaray'dan flaş Selçuk İnan kararı!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, teknik ekibi ile yaptığı toplantıda Selçuk'u takıma kazandırmak zorunda olduklarını vurguladı.
Galatasaray’da geleceği tartışılan isim olan Selçuk İnan’a Igor Tudor’dan destek geldi. Hırvat teknik adam tecrübeli futbolcunun kendileri için önemini ise “Ya Fernando’ya bir şey olursa” sorusuyla özetledi. Galatasaray ile Karabük maçı öncesi şüphesiz en çok merak edilen konu Tolga Ciğerci’nin sakatlığında Tudor’un Feghouli ile Selçuk İnan arasında kimi tercih edeceğiydi. Bu konuda ibre Cezayirli futbolcudan yana dururken taraftarın bir bölümünün hedefinde olan milli oyuncuyla ilgili Tudor çarpıcı ifadeler kullandı.
Yardımcılarıyla değerlendirme yapan Hırvat çalıştırıcı, “Selçuk İnan’ı kazanmak zorundayız. Bu sezon 11 kişi ile bitmez. Üstelik Fernando’ya bir şey olursa yerine oynatabileceğim en uygun isim Selçuk. Bize düşen mutlaka Selçuk’u en iyi duruma getirmek. Ancak taraftarımız da bu konuda anlayışlı olmalı” diye konuştuğu öğrenildi.
Türk Telekom Stadı’nda bugünkü maçta daha önce takımdan gitmesi için ultrAslan taraftar grubunun bildiri yayınladığı Selçuk konusunda bu kez taraftarların tutum değişikliğine gitmesi bekleniyor. Taraftarların ağırlıklı olarak tecrübeli futbolcuya destek vereceği öğrenildi.
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