Galatasaray'dan flaş Stefano Okaka hamlesi
Galatasaray Kulübü, transfere doymuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde İtalyan oyuncu Stefano Okaka için harekete geçti.
Galatasaray, transferin son gününde forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Watford'da forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Stefano Okaka'yı kiralamayı amaçlıyor.
28 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Watford ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Okaka, 8 Premier Lig maçında 1 gol attı.
Conte yönetiminde 2014 yılında İtalya Milli Takımı'nda da oynayan golcü oyuncu 4 kez forma giyip 1 gol kaydetti. Okaka'nın gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
HÜRRİYET
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