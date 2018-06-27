Facebook Twitter Rss

Galatasaray'dan flaş transfer kararı!

Galatasaray'dan flaş transfer kararı!.18354
  • Giriş : 27.06.2018 / 10:11:00

Galatasaray, yeni yapacağı transferle ilgili önemli bir karar imza attı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray teknik heyeti ise yeni oyuncuların saha dışındaki durumunu da mercek altına alma kararı aldı.

21. şampiyonluk sonrasında G.Saray camiasını Şampiyonlar Ligi’ne dönüş heyecanı sardı. Sarı-kırmızılılar, UEFA kısıtlamalarından dolayı transferde mali olarak dikkatli adımlar atarak yoluna devam etmek zorunda. Yapılan anlaşma sonrasında tablo netleşirken yönetim ve teknik heyet de belirlenen isimler üzerinde çalışmalarına başladı.


GERİDE kalan dönemde transferde sessiz kalınması ise tamamen maddi konularla alakalı değil. Kulübün elini kolunu bağlayan UEFA anlaşmasının dışında özellikle Fatih Terim ve kurmayları da oyuncuların saha dışı özelliklerini de yakından inceliyor. Takımın huzurunu düşünen teknik heyet, takıma yeni katılacak isimlerin de hem saha içi hem de saha dışında sorun yaratacak isimler olmamasına özen gösteriyor.

YENİ GELEN HEMEN ADAPTE OLMALI

SORUNLU yıldızları takıma kazandırmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, geçen sezon yeni kurulan takımın bu sezon birbirine alışması ile birlikte daha da başarılı olacağı kanaatinde. İşte bu nedenle her transfer öncesinde ince eleyip sık dokuyan, her oyuncuyu en ufak detayına kadar araştıran G.Saray, gelecek sezon takıma katılacak isimlerin, hemen takıma adapte olup saha dıda takıma katkı vermesini istiyor.

ŞAMPİY10

Başkent'te FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam alacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Güneş: Önce futbolcuların parasını ödeyelim

Güneş: Önce futbolcuların parasını ödeyelim

Teknik adam Şenol Güneş, oyuncuların geçmiş döneme ait ödemelerinin yapılmasını istedi.

Bu kez 'Feda' diyen taraf Beşiktaş oldu

Bu kez 'Feda' diyen taraf Beşiktaş oldu

Beşiktaş, tecrübeli oyuncu Negredo için menajerine haber yolladı.

 

Fenerbahçe, Alman oyuncu Meyer'in peşinde

Fenerbahçe, Alman oyuncu Meyer'in peşinde

Fenerbahçe Kulübü, Alman oyuncu Meyer'in peşine düştü.

G.Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik!

G.Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik!

Galatasaray Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

 

Yasin Öztekin'e Sivasspor talip çıktı

Yasin Öztekin'e Sivasspor talip çıktı

Sivasspor, tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin için harekete geçti.

Volkan'ın yerine geliyor! 1. kaleci ile imza!

Volkan'ın yerine geliyor! 1. kaleci ile imza!

Deneyimli kaleci Volkan Demirel'in yerine gelecek isim belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya