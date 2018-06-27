Galatasaray'dan flaş transfer kararı!
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray teknik heyeti ise yeni oyuncuların saha dışındaki durumunu da mercek altına alma kararı aldı.
21. şampiyonluk sonrasında G.Saray camiasını Şampiyonlar Ligi’ne dönüş heyecanı sardı. Sarı-kırmızılılar, UEFA kısıtlamalarından dolayı transferde mali olarak dikkatli adımlar atarak yoluna devam etmek zorunda. Yapılan anlaşma sonrasında tablo netleşirken yönetim ve teknik heyet de belirlenen isimler üzerinde çalışmalarına başladı.
GERİDE kalan dönemde transferde sessiz kalınması ise tamamen maddi konularla alakalı değil. Kulübün elini kolunu bağlayan UEFA anlaşmasının dışında özellikle Fatih Terim ve kurmayları da oyuncuların saha dışı özelliklerini de yakından inceliyor. Takımın huzurunu düşünen teknik heyet, takıma yeni katılacak isimlerin de hem saha içi hem de saha dışında sorun yaratacak isimler olmamasına özen gösteriyor.
YENİ GELEN HEMEN ADAPTE OLMALI
SORUNLU yıldızları takıma kazandırmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, geçen sezon yeni kurulan takımın bu sezon birbirine alışması ile birlikte daha da başarılı olacağı kanaatinde. İşte bu nedenle her transfer öncesinde ince eleyip sık dokuyan, her oyuncuyu en ufak detayına kadar araştıran G.Saray, gelecek sezon takıma katılacak isimlerin, hemen takıma adapte olup saha dıda takıma katkı vermesini istiyor.
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