Galatasaray'dan Gomis'e: Devre arası git
Galatasaray'da Gomis için yeni teklif... Sarı kırmızılı yönetim, gitmeye karar veren Gomis'e "devre arasında git" önerisinde bulunacak.
Galatasaray'da ücretine zam isteyen ama olumlu yanıt alamadığı için Çin kulüplerinin teklifini değerlendirme kararı alan Bafetimbi Gomis'e yeni bir öneride bulunulacak. Sarı-kırmızılılar, golcüsüne, "Gitmene ses çıkarmayız ama bizim için ertele... Hem sen hem biz kazanalım" teklifi götürecek.
Çin'deki ana transfer döneminin ocak ayında başlaması nedeniyle böyle bir düşünce içerisinde olan Galatasaray Yönetimi, bu süre zarfında Gomis'in performans olarak yararlanmayı hatta Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de fiyatının artabileceğini umut ediyor. Fransız futbolcunun Devler Ligi'ndeki atacağı gollerle beraber bonservisinin yükseleceğini hesaplayan sarı-kırmızılılar böylece iyi bir gelir elde edeceği kanaatinde... 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alan Fransız golcünün bu teklife yaklaşımının nasıl olacağı merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta oynaması halinde Gomis'in piyasasının yükseleceği fikrinde olan sarı-kırmızılılar bugün için telafuz edilen 7-10 milyon euro seviyesindeki bonservis miktarının 15-20 milyon eurolara kadar çıkabileceği öngörüsünde...
Galatasaray'ın, Gomis'in ikna olması için gerekirse sadece yarım sezonluk ücretine zam yapabileceği de belirtiliyor.
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