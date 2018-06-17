Facebook Twitter Rss

Galatasaray'dan Gomis'e: Devre arası git

Galatasaray'dan Gomis'e: Devre arası git.15429
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:42:00

Galatasaray yönetimi, Gomis'e devre arasında gitmesini önerecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Galatasaray'da Gomis için yeni teklif... Sarı kırmızılı yönetim, gitmeye karar veren Gomis'e "devre arasında git" önerisinde bulunacak.

Galatasaray'da ücretine zam isteyen ama olumlu yanıt alamadığı için Çin kulüplerinin teklifini değerlendirme kararı alan Bafetimbi Gomis'e yeni bir öneride bulunulacak. Sarı-kırmızılılar, golcüsüne, "Gitmene ses çıkarmayız ama bizim için ertele... Hem sen hem biz kazanalım" teklifi götürecek.

Çin'deki ana transfer döneminin ocak ayında başlaması nedeniyle böyle bir düşünce içerisinde olan Galatasaray Yönetimi, bu süre zarfında Gomis'in performans olarak yararlanmayı hatta Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de fiyatının artabileceğini umut ediyor. Fransız futbolcunun Devler Ligi'ndeki atacağı gollerle beraber bonservisinin yükseleceğini hesaplayan sarı-kırmızılılar böylece iyi bir gelir elde edeceği kanaatinde... 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alan Fransız golcünün bu teklife yaklaşımının nasıl olacağı merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta oynaması halinde Gomis'in piyasasının yükseleceği fikrinde olan sarı-kırmızılılar bugün için telafuz edilen 7-10 milyon euro seviyesindeki bonservis miktarının 15-20 milyon eurolara kadar çıkabileceği öngörüsünde...

Galatasaray'ın, Gomis'in ikna olması için gerekirse sadece yarım sezonluk ücretine zam yapabileceği de belirtiliyor. 

Muslera, milli takımda da harika işler çıkarıyor

Yerli otomobil için milyon tane sipariş gelir!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cristiano Ronaldo bu hareketi neden yapıyor?

Cristiano Ronaldo bu hareketi neden yapıyor?

Cristiano Ronaldo, gollerinden sonra yaptığı sakal hareketi ile kime, ne mesaj vermek istiyor?

Fenerbahçe'nin bayramlaşmasından skandal!

Fenerbahçe'nin bayramlaşmasından skandal!

Fenerbahçe'nin bayramlaşma törenin yanlışlıkla Galatasaray marşı çalındı.

 

Fransa, Avustralya'yı 'teknoloji' ile mağlup etti!

Fransa, Avustralya'yı 'teknoloji' ile mağlup etti!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı.

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu!

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu!

47 yaşındaki teknik adam, büyük bir son dakika sürprizi çıkmazsa Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör

 

İran 90+5'te attı, Çakır tarihe geçti!

İran 90+5'te attı, Çakır tarihe geçti!

2018 Dünya Kupası B grubu açılış maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi.

Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!

Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, hapis cezasına çarptırıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya