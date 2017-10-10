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Galatasaray'dan Hakan Balta açıklaması!

Galatasaray'dan Hakan Balta açıklaması!.17860
  • Giriş : 10.10.2017 / 15:45:00

Galatasaray Kulübü'nden golcü oyuncu Hakan Balta ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Hakan Balta ile ilgili basında çıkan haberler üzerine Galatasaray harekete geçti. Kulüp, ünlü futbolcuya Florya'da kahvaltı bile verilmediği iddialarını yalanladı.

“Bugün HaberTürk gazetesinde “Kahvaltı Bile Yasak” başlığı altında yayınlanan haberdeki içerik tamamen gerçek dışıdır.

Teknik bir karar sonucu bu sezonki A takım kadrosunda yer almayan oyuncumuz Hakan Balta'nın maddi-manevi tüm bireysel hakları kulübümüz tarafından korunmaktadır ve haberde iddia edildiği gibi oyuncumuzun şahsına herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.

Haberciliğini yalanlar üzerine oluşturan, gazetecilik mesleğini kişisel egolarını tatmin ile değiştiren, okuru hiçe sayarak çalıştığı gazetenin sayfalarını kendi hayal dünyalarına sermaye alt yapısı olarak kullanan bir anlayışın ürettiği bu tarz yalan haberlere camiamızın ve spor kamuoyunun itibar etmeyeceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü”

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