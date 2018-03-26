Galatasaray'dan Samuel Bastien hamlesi
Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi. Sarı-kırmzılı ekibin, Chievo'nun genç orta sahası Samuel Bastien'in peşine düştüğü öğrenildi.
L'Arena gazetesinin okuyucularına duyurduğu habere göre Sarı Kırmızılı yönetim, Chievo'nun genç orta sahası Samuel Bastien'ın peşine düştü.
21 yaşındaki Belçikalı futbolcunun 2016 yazında Anderlecht'ten transfer olduğu Chievo ile 2019 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunuyor.
Baş mevkii merkez orta saha olan oyuncu, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Cim Bom'un oyuncuya devre arasında da teklif yaptığı fakat Chievo'dan olumlu yanıt alamadığı iddia edilmişti.
FANATİK
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