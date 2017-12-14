Facebook Twitter Rss

Galatasaray'dan sert Rıdvan Dilmen yorumu

Galatasaray'dan sert Rıdvan Dilmen yorumu.15477
  • Giriş : 14.12.2017 / 08:16:00

Galatasaray Kulübü'nden Rıdvan Dilmen ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Katıldığı programda Galatasaray ile ilgili sert sözler sarfeden ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ile ilgili sarı-kırmızılı ekip harekete geçti.   

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 13 Aralık 2017'de TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında, Galatasaray Spor Kulübü'ne hitaben, "Hani beni mahkemeye veriyorlardı" ifadelerini kullanmıştır.

Rıdvan Dilmen’in 4 Kasım 2017’de NTV’de yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş adına TCK m.125 ve TTK m. 55 ve 62 uyarınca 08.11.2017 tarihinde 2017/164968 soruşturma numarası ile şikayette bulunulmuştur.
Hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatır kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü"

ŞAMPİY10

ASKİ müdürü görevden alındı

Aykut Kocaman'dan Persie için açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Faruk Süren: Fatih Terim G.Saray'a gelmez

Faruk Süren: Fatih Terim G.Saray'a gelmez

Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.

Flaş! Tahkim Kurulu kararları açıklandı!

Flaş! Tahkim Kurulu kararları açıklandı!

Tahkim Kurulu, Olcan Adın, Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti.

 

Antalyaspor'dan Eto'o için açıklama!

Antalyaspor'dan Eto'o için açıklama!

Antalyaspor'da golcü oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili kriz yaşanıyor.

Şenol Güneş'ten bomba değişiklik kararı!

Şenol Güneş'ten bomba değişiklik kararı!

Teknik direktör Şenol Güneş, takımında önemli değişikliklere gidiyor.

 

G.Saray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi

G.Saray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftara müjdeyi verdi.

Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması!

Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması!

Trabzonsporlu Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya