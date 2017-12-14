Galatasaray'dan sert Rıdvan Dilmen yorumu
Katıldığı programda Galatasaray ile ilgili sert sözler sarfeden ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ile ilgili sarı-kırmızılı ekip harekete geçti.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 13 Aralık 2017'de TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında, Galatasaray Spor Kulübü'ne hitaben, "Hani beni mahkemeye veriyorlardı" ifadelerini kullanmıştır.
Rıdvan Dilmen’in 4 Kasım 2017’de NTV’de yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş adına TCK m.125 ve TTK m. 55 ve 62 uyarınca 08.11.2017 tarihinde 2017/164968 soruşturma numarası ile şikayette bulunulmuştur.
Hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatır kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Galatasaray Spor Kulübü"
ŞAMPİY10
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