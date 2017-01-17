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Galatasaray'dan Sneijder'a bir ceza daha

Galatasaray'dan Sneijder'a bir ceza daha.14601
  • Giriş : 17.01.2017 / 09:29:00

Galatasaray yönetimi, ünlü futbolcu Wesley Sneijder'a cezayı kesti.

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Hakeme yaptığı itiraz sonucu Karabük maçında cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu Wesley Sneijder'a bir şok da takımından geldi. Galatasaray yönetimi gördüğü gereksiz kart nedeniyle Sneijder'a cezayı kesti.

Normal şartlarda ligdeki zorlu Karabük deplasmanı düşünülerek İstanbul’da bırakılması planlanan Hollandalı yıldız, bugün oynananacak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Elazığ maçının kafilesine dahil edildi.

Sneijder’ın Konya’da ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte hakeme itirazdan gördüğü gereksiz bir kartla K.Karabük önünde takımını yalnız bıraktığı için böyle bir cezaya çarptırıldığı bildirildi.

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