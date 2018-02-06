Galatasaray'dan şok sakatlık için açıklama
Demir Grup Sivasspor mücadelesinde talihsiz bir sakatlık geçiren Galatasaraylı oyuncu Denayer için sarı-kırmızılı ekipten açıklama geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jason Denayerin bugün sponsor hastanemiz Medical Parkta yapılan MR tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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