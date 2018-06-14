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Galatasaray'dan şoke eden Muslera kararı!

Galatasaray'dan şoke eden Muslera kararı!.14098
  • Giriş : 14.06.2018 / 09:50:00

Galatasaray Kulübü, deneyimli kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi.

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Büyüyen Beşik

Galatasaray Kulübü, uzun zamandır kalesini koruyan Muslera ile ilgili kararını verdi. Genç kalecinin ücreti sarı-kırmızılı ekibi zorluyor.

Uruguaylı file bekçisi 5 milyon euro'ya yakın aldığı para ile takımda en çok kazanan oyuncular arasında ilk 3'te yer alıyor. Bu durumda Dünya Kupası'nda Uruguay forması ile göstereceği performansa göre 20 milyon euro civarında ciddi teklif gelirse Muslera'nın satışı için onay çıkabileceği konuşuluyor. Yıldız kalecinin alternatifleri arasında en güçlü adayın da Bursa'nın milli kalecisi Harun Tekin olduğu bildirildi. 

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