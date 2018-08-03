Galatasaray'dan TFF üyesine kınama!
Galatasaray Kulübü, TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu'nun Fatih Terim'e yönelik sözleri üzerine harekete geçti.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu isimli şahsın bugün bazı medya organlarına Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim hakkında yapmış olduğu sorumsuz ve küstahça açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz.
Adı geçen şahsın Genel Kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı ve ihraç kararı alınıncaya kadar Galatasaray tesislerine alınmaması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
ŞAMPİY10
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