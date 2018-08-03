Facebook Twitter Rss

Galatasaray'dan TFF üyesine kınama!

Galatasaray'dan TFF üyesine kınama!.19338
  • Giriş : 03.08.2018 / 08:54:00

Galatasaray'dan TFF üyesi Selahattin Aydoğdu ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Galatasaray Kulübü, TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu'nun Fatih Terim'e yönelik sözleri üzerine harekete geçti.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu isimli şahsın bugün bazı medya organlarına Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim hakkında yapmış olduğu sorumsuz ve küstahça açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz.

Adı geçen şahsın Genel Kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı ve ihraç kararı alınıncaya kadar Galatasaray tesislerine alınmaması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

ŞAMPİY10

Şenol Güneş'ten uyarı geldi: Başkasını alırız

F.Bahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

F.Bahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti

F.Bahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı kombineleri iptal ettiğini açıkladı.

Şenol Güneş'ten uyarı geldi: Başkasını alırız

Şenol Güneş'ten uyarı geldi: Başkasını alırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulundu.

 

Beşiktaş, Mario Gomez için harekete geçti

Beşiktaş, Mario Gomez için harekete geçti

Beşiktaş, eski oyuncusu Mario Gomez için yeniden harekete geçti.

Eski Beşiktaşlı Aboubakar'a 20 milyonluk teklif

Eski Beşiktaşlı Aboubakar'a 20 milyonluk teklif

Eski Beşiktaşlı oyuncu Aboubakar için 20 milyonluk dev bir teklif yapıldı.

 

Fenerbahçe'de şok gelişme! Gönderildi

Fenerbahçe'de şok gelişme! Gönderildi

Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini üstlenen Hasan Çetinkaya gönderildi.

Konyaspor'da Eto'o krizi devam ediyor

Konyaspor'da Eto'o krizi devam ediyor

Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o ile ilgili kriz devam ediyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya