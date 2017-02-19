Galatasaray'dan TFF'ye sert 'ofsayt' tepkisi!
Yeni teknik adam Tudor yönetiminde ilk maçına çıkan ve sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da hakeme tepki var. Maç içerisinde verilen bir ofsayt kararına kulüp sosyal medya hesabından tepki gösterildi.
Galatasaray'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü maçtan sonra analiz eden yayıncı kuruluşun 'piero sistemi' golün nizami olduğunu ortaya çıkardı. Rodrigues'in Çaykur Rizespor defansından 15 santim geride olduğunun tespit edilmesinin ardından tepkiler yükseldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabı sosyal medyada Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek 'Bu kaçıncı hata?' diye sordu.
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