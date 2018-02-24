Galatasaray'dan UEFA haberine yalanlama!
Galatasaray Kulübü'nden basında çıkan iddialara yalanlama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama gönderdi.
Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün bazı basın yayın organlarında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu’nun Galatasaray Sportif A.Ş. üzerindeki incelemesini tamamladığı ve buna bağlı olarak 2016 yılında verilen 1+1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının ikinci bölümünün uygulanmasına yönelik tavsiye kararı verdiği şeklinde haberler yer almıştır. Ancak mezkur haberdeki tüm detaylar tamamıyla asılsız, kasıtlı ve uydurmadır.
Galatasaray’ın Finansal Fair Play ile ilgili UEFA’yla yürüteceği görüşmeler, 9 Mart 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu görüşmelerin sonuçlarını şeffaflık ilkemiz gereği geçmişte olduğu gibi kamuoyu ile paylaşacağımızın bilinmesini isteriz. Bu itibarla; spor camiasının bu tip art niyetli ve Galatasaray’a zarar verme amaçlı haberlere asla itibar etmemesi gerektiğini aynı zamanda resmi mecralarımızdan yapılmayan bu tip açıklamaların doğruluk değeri taşımadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız."
FANATİK
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