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Galatasaray'dan Vagner Love açıklaması

Galatasaray'dan Vagner Love açıklaması.19338
  • Giriş : 02.01.2018 / 08:20:00

Galatasaray Kulübü'nden Vagner Love ile ilgili açıklama geldi.

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Tudor'un gidişi ve teknik adam Fatih Terim'in görev başına gelişi ile büyük değişimin yaşandığı Galatsaray'dan golcü oyuncu Vagner Love ile ilgili açıklama geldi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Galatasaray olarak, gerek ülkemizde gerekse dünyada transfer süreçlerinde oyuncu, kulüp, menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir spor kulübüyüz.

Buna karşın A Spor’da yayınlanan “Transfer Raporu” Programı’nda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun oyuncuları Vagner Love ile ilgili kulübümüz, hocamız, tercümanımız ve idari çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık.

Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır.

Böyle bir planlamamız olsaydı ilk olarak Alanyaspor Başkanı ile temasa geçilmiş olacağını belirterek, kendisinin de kulübümüzle aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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