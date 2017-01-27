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Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi

Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi.17626
  • Giriş : 27.01.2017 / 15:09:00

Galatasaray transfer konusunda atağa kalktı. Florya'ya 5 futbolcu birden getirildi.

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Galatasaray, 3 Afrikalı, 1 Sırp kaleci ve 1 İranlı futbolcuyu denemek için Florya tesislerine getirdi. Cimbom, ara transfer döneminde Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı da kadrosuna katmıştı.

Florya'da denemeye alınan futbolulardan ikisi beğenildi. Bu futbolcular içinden 19 yaşındaki Sırp kaleci Lazar Mikovic ile sözleşme imzanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1.87 boyundaki Mikovic daha önce Sırbistan U17 Milli Takımı forması giydi.

Diğer 3 Afrikalı ve İranlı futbolcu ise 1996 ve 1997 doğumlu. Bu futbolculardan ise sadece birinin beğenildiği ve diğer 3 futbolcunun 1-2 gün içinde gönderileceği öğrenildi.

Denemeye alınan oyunculardan adları öğrenilen diğer isimler şöyle:

Youssouf Nyanga - Burundili, Orta Saha
Aras Mohammadvand - İranlı, Forvet
Mohamed Haidara - Malili, Orta Saha

Hatırlanacağı üzere Galatasaray daha önce de Malili Sidiki Maiga'yı denemeye almış ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.

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