Facebook Twitter Rss

Galatasaray dev maçta Trabzonspor'u ağırlıyor!

Galatasaray dev maçta Trabzonspor'u ağırlıyor!.18391
  • Giriş : 01.04.2018 / 19:06:00
  • Güncelleme : 01.04.2018 / 19:14:14

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Süper Lig'de 27. haftanın en kritik maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

- CANLI -

GALATASARAY: 1

TRABZONSPOR: 0

Evinde bu sezon hiç yenilmeyen ve 8 maçtır kazanan Aslan’da hedef, seriyi sürdürüp zirve yarışında kayıp yaşamamak. Cimbom karşısında 3 maçtır galip gelen Fırtına ise yine kazanıp hem Avrupa kupaları umudunu devam ettirmek hem de zorlu bir süreçten geçen camiaya moral vermeyi amaçlıyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Spor Toto 1.Lig'e veda eden 2. takım belli oldu!

Cumhurbaşkanı sınır karakolunda!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Spor Toto 1.Lig'e veda eden 2. takım belli oldu!

Spor Toto 1.Lig'e veda eden 2. takım belli oldu!

Elazığspor'a 8-1 mağlup olan Manisaspor küme düştü. Spor Toto 1. Lig'e veda eden ilk takım ise Gazia

Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na sert eleştiri

Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na sert eleştiri

Serie A'da haftanın maçında Juventus, Milan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

 

Messi attı, Barcelona yenilmekten kurtuldu!

Messi attı, Barcelona yenilmekten kurtuldu!

La Liga'nın lideri Barcelona, Sevilla deplasmanından Messi'yle kurtuldu.

Başkan Özbek, Tudor'a G.Saray'a dava aç demiş!

Başkan Özbek, Tudor'a G.Saray'a dava aç demiş!

Eski Galatasaray Başkanı Özbek'in Tudor'a G.Saray'a dava açmasını söylediği iddia edildi.

 

Fikret Orman açıkladı: Her şeyi dondurduk

Fikret Orman açıkladı: Her şeyi dondurduk

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt

Ali Koç'tan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt gecikmedi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya