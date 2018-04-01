Galatasaray dev maçta Trabzonspor'u ağırlıyor!
Süper Lig'de 27. haftanın en kritik maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor.
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GALATASARAY: 1
TRABZONSPOR: 0
Evinde bu sezon hiç yenilmeyen ve 8 maçtır kazanan Aslan’da hedef, seriyi sürdürüp zirve yarışında kayıp yaşamamak. Cimbom karşısında 3 maçtır galip gelen Fırtına ise yine kazanıp hem Avrupa kupaları umudunu devam ettirmek hem de zorlu bir süreçten geçen camiaya moral vermeyi amaçlıyor.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
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