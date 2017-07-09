Galatasaray hız kesmiyor! Ben Arfa sesleri!
Galatasaray transferde durmak bilmiyor. Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da yeni hedef Hatem Ben Arfa.
Yabancı transferinde Belhanda ve Gomis'ten sonra Feghouli için uğraş veren Galatasaray'da Hatem Ben Arfa ismi bir adım öne çıktı. Paris Saint Germain'in (PSG) gözden çıkarıp kamp kadrosuna dahil etmediği ve bonservis bedeli de istemediği 30 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri ile görüşen sarı-kırmızılı yöneticiler, Belhanda ve Gomis'le aynı yıllık ücreti önerdi: 3 milyon 350 bin Euro. Cimbom'un bu transferde iki ciddi rakibi var: Roma ve Milan. Ancak Türkiye'deki vergi avantajı, Aslan'ı bir adım öne çıkarıyor.
HÜCUMDA JOKER GİBİ
Ben Arfa, PSG'den yıllık 3.9 milyon Euro ücret alırken menajeri Jean Jacques Bertrand, üç kulüp arasında mekik dokuyor. Fransa'nın saygın televizyon kanallarından Canal Plus ise farklı bir iddiayı gündemine taşıdı ve Fransız 10 numarayı Fenerbahçe'nin de istediğini duyurdu. Mahmut Uslu, Topuk Yaylası'ndaki kampta gazeteciler ile sohbet ederken Ben Arfa ile ilgilenmediklerini açıklamıştı. 30 yaşındaki Fransız, forvet arkası (10 numara), sağ açık ve forvette oynayabiliyor.
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