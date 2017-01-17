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Galatasaray, Elazığspor'u 4 golle devirdi

Galatasaray, Elazığspor'u 4 golle devirdi.17082
  • Giriş : 17.01.2017 / 21:43:00
  • Güncelleme : 17.01.2017 / 21:46:17

Galatasaray, Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın bol gollü üstünlüğü ile sona erdi.

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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Elazığspor ile karşılaştı. 4-1 biten mücadelenin galibi sarı kırmızılı ekip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Elazığspor, evinde Galatasaray'la karşılaştı. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan ve atv'den naklen yayınlanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 4-1 kazandı.

Kupadaki ilk 4 haftada aldığı kötü sonuçlarla ilk 2 şansını zora sokan Cimbom bu galibiyetle nefes aldı ve tur kapısını araladı.

Sarı-kırmızılı ekip 9. dakikada Podolski'nin attığı gol ile ekip devre arasını 1-0 önde kapattı.

Eren Derdiyok 59 ve 74. dakikalarda attığı 2 golle takımını rahatlattı. Elazığspor'un maçtaki tek golünü 84. dakikada penaltıdan Timur kaydederken Lukas Podolski 90+3'te maçın skorunu belirledi: 4-1

Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Riekerink'in ekibi 2. sıraya yükseldi. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta maçında sahasında 24 Erzincanspor'u ağırlayacak.

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