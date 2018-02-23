Galatasaray evinde Gomis'le mutlu: 5-0
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray evinde Bursaspor'u 5-0 yendi ve bir hafta aradan sonra maç fazlasıyla yeniden liderliğe yerleşti.
Ligin 21. haftasına lider giren ancak geçtiğimiz hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden ve liderliği Medipol Başakşehir'e bırakan sarı kırmızılılar 23. haftada 47 puan ve maç fazlasıyla ziryeve yeniden yerleşti.
Fatih Terim, son yaptıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Terim, Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü. Sarı kırmızılıların patronu Tolga Ciğerci'yi yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası dolan Belhanda'yı oynattı. Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, 2 ay sonra bir maçta kadroya alındı.
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise Galatasaray karşılaşmasında Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Shehu, Batalla, Bostock, John ve Stancu'dan oluşan ilk 11'i görevlendirdi.
Galatasaray, Bursaspor karşısında 11. dakikada Gomis ile 1-0 öne geçti. Golün asisti Garry Rodrigues'ten geldi. Fransız golcü bu golle birlikte Spor Toto Süper Lig'deki 18. golünü atmış oldu.
Bursaspor'da Willian Ekong 38. dakikada Belhanda'ya yaptığı faul sonrası hakem Bülent Yıldırım tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray karşılaşmanın 40. dakikasında gole çok yaklaştı. Selçuk İnan'ın kullandığı duran topa ceza sahasında iyi yükselen Gomis'in kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü atağın devamında Sofiane Feghouli'nin ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Serdar Aziz'in vuruşunda top sağ kale direğinden geri geldi. Dönen topta Bafetimbi Gomis'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı
Galatasaray ilk yarının son dakikalarında Garry Rodrigues'in golüyle Bursaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Galatasaray karşılaşmanın ikinci yarısına golle başladı. Selçuk İnan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Bursaspor kalecisi gelen topu kontrol edemedi ve top Serdar Aziz'in önünde kaldı. Serdar Aziz atağın devamında düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte Serdar Aziz Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu.
72. dakikada Galatasaray'da Bafetimbi Gomis yeniden sahneye çıktı ve sarı kırmızılı formayla 19. golünü kaydetti. Galatasaray'da 76. dakikada Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Eren Derdiyok 78. dakikada sakatlanarak oyun alanını terk etti. Oyun değişikliği hakkı kalmayan Galatasaray karşılaşmanın kalan dakikalarında oyuna 10 kişi devam etti. Galatasaray 90+3'te Gomis'in attığı golle Bursaspor karşısında skoru 5-0 yaptı. Gomis bu golle karşılaşmada hattrick yapmış oldu.
Galatasaray bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılmış oldu.
Taraftarlardan yoğun ilgi
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça ev sahibi Galatasaray'ın taraftarları yoğun ilgi gösterdi.Tribünlerde yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı taraftar yer aldı. Bursaspor için ayrılan yerde ise binin üzerinde yeşil-beyazlı taraftar takımlarını destekledi. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde uzun süre tezahürat yaptı.
BEİNSPORTS
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