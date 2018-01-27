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Galatasaray Fatih Terim'le tam gaz: 2-0

Galatasaray Fatih Terim'le tam gaz: 2-0.16282
  • Giriş : 27.01.2018 / 20:53:00

Galatasaray, 19. hafta karşılaşmasında konuğu Osmanlıspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u evinde 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u konuk eden Galatasaray'ın başlangıç kadrosunda 2 değişiklik oldu. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geride kalan haftadaki Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Serdar Aziz'i yedeğe çekip, sarı kart cezasını dolduran Maicon'u, İngiliz ekibi Stoke City ile olan transfer görüşmeleri nedeniyle kadrodan çıkarılan Ndiaye'nin yerine de Tolga Ciğerci'yi başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Maça Galatasraay geçen haftaki gibi başladı. 10. dakikada Rodrigues sağ taraftan aut çizgisine inerek yerden sert bir orta yaptı, ancak Tolga Ciğerci kale önünde topa vuramadı. 24. dakikada aynı şekilde bu kez Feghouli bomboş kaleye dokunamadı. 38. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Yasin Öztekin'in soldan yaptığı ortada Eren Derdiyok kafayla indirdi, Feghouli'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu. Cezayirli yıldız böylece takımının son 8 golünün 7'sine direkt etki etmiş oldu. Feghouli aynı zamanda 4. kez de gol sevinci yaşadı.

İkinci yarıda Osmanlıspor baskılı başladı. 48. dakikada Umar çok net bir fırsatı harcadı. 55. dakikadan sonra kontrolü tekrar ele geçiren Galatasaray, inanılmaz golleri kaçırdı. Önce Feghouli iki kez Karcemaskas'ı geçemedi. Ardından  Litvanyalı kaleci, Gomis'in vuruşunda inanılmaz bir kurtarış yaptı ve takımının oyundan kopmasını engelledi. Ancak 80. dakikada oyuna giren Gomis, 88. dakikada Rodrigues'in içeri çevirdiği topu ağlara gönderip bu sezonki 15. golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray puanını 41'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Osmanlıspor ise 18 puanda kaldı. 

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