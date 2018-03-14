Galatasaray - Fenerbahçe maçı berabere biter
Ergün Penbe, Fenerbahçe-Galatasaray maçının berabere biteceğini söyledi.
Lotto Şirketler Ligi’nin kura çekimine katılan Galatasaray’ın eski yıldızları Ergün Penbe, Necati Ateş ve Ayhan Akman, hafta sonunda oynanacak olan derbiyle ilgili tahminlerde bulundu. Bu yıl 15.’si düzenlenen ve 20 şirketin katılacağı Şirketler Ligi’nin kura çekiminde derbiyle ilgili soruları yanıtlayan 3 isimden Ergün Penbe, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesiyle ilgili beraberlik tahmininde bulundu. Ayhan Akman gollü bir karşılaşma beklediğini ama kimin kazanacağını tahmin edemeyeceğini söylerken, Necati Ateş ise skor tahmininde bulunmaktan kaçındı ve centilmence bir mücadele olmasını diledi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Derbide gözler golcü futbolcularda olacak!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler golcü futbolcularda olacak.
Fatih Terim'in derbi felsefesi: Kapanmak yok
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi için "kapanmak yok" mesajı verdi.
Beşiktaşlı Caner Erkin'e hapis cezası istendi
Çakar, F.Bahçe-G.Saray maçının skorunu verdi
Eski G.Saraylı Melo Fenerbahçe'ye küfür etti
Eski Galatasaraylı oyuncu Felipe Melo, Fenerbahçe'ye küfür etti.
Flaş! Brezilya'dan Talisca'ya davet geldi!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'ya Brezilya'dan davet geldi.