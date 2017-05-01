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Galatasaray, Fenerli Lens'in peşine düştü

Galatasaray, Fenerli Lens'in peşine düştü.23052
  • Giriş : 01.05.2017 / 15:33:00

Galatasaray, Fenerbahçe'de forma giyen Lens'in peşine düştü.

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Fenerbahçe ile kiralık yapılan sözleşmesi dışında satın alma opsiyonu bulunmayan Hollandalı futbolcu Lens için Galatasaray harekete geçti.   

Hollandalı futbolcu 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle yeniden Sunderland'in oyuncusu olacak. Kulübü Sunderland Premier Lig'de küme düştü. Ancak transfer piyasalarında Sunderland'in 18 Milyon euroya aldığı Lens'i  8-10 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe oyuncunun bonservisini alabilmek için Sunderland ile sıkı bir pazarlığa hazırlanırken UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulaması elini kolunu bağlıyor.

FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelmek zorunda kalan kulüplerden biri olan Galatasaray, Hollandalı oyuncuya teklif götürmeye hazırlanırken, bir yandan da ezeli rakibinin en büyük silahını ele geçirmek niyetinde. Edinilen bilgiye göre Jermain Lens'in menajeri ile kontakt kurmaya hazırlanan Galatasaraylı yöneticiler bu oyuncuya yıllık 3 milyon Euro + bonuslar teklif edecek. İlk görüşmede rakam az bulunursa fiyatı arttıracak olan Sarı-Kırmızılı Yönetim , Lens'i kiralayabilirse bir de santrafor transferini tamamlayınca forvet hattını kapatıp, savunma için transfer girişimlerini hızlandıracak.

Lens için Fenerbahçe'nin bir başka ezeli rakibi Beşiktaş da bu oyuncu için arzulu olduğunu gösterirken yaz transfer döneminde en çok konuşulacak ismin Hollandalı futbolcu olması bekleniyor.

Öte yandan performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Lens'i İtalyan ekipleri Napoli ve Roma da istiyor. Transfer iddialarında yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydiğine ve şu an için küme düşmesine rağmen Sunderland'ten bu oyuncuyu almanın çok kolay gözükmediğine vurgu yapıldı.

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