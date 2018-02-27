Galatasaray final yolunda büyük avantaj kazandı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek rövanş maçı için büyük avantaj elde etti. Ev sahibi ekibin maçtaki tek golünü ise son haftaların formda ismi Seleznov attı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçındaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında ligde son oynadıkları Bursaspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak çıktı.
Ligde 5-0 kazandıkları Bursaspor maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yapan teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Maicon, Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Mariano, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş'e şans verdi.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçındaki ilk 11'de sadece 1 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Milan Lukac'ın yerine Fatih Öztürk forma giydi. Lukac maç kadrosunda da yer almadı.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda 5. maçına çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, "Üç Büyükler"den ilk olarak Galatasaray'ı ağırladı.
Karşılaşma ilk pozisyon ev sahibi ekip tarafından yaşandı. 8. dakikasında sol kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topu kontrol eden Seleznov'un vuruşunda meşin top Fernando Muslera'da kaldı. 19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol çapraz pozisyonda topla buluşan Muğdat'ın ceza alanı gönderdiği meşin yuvarlakla buluşan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmak istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Ahmet Çalık'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Maçın 59. dakikasında ev sahibi ekip öne geçme şansını yakaladı. Sol taraftan Ömer Bayram'ın ortasında Evgen Seleznyov'dan seken top Soner'in önünde kaldı. Soner'in vuruşunda Serdar Aziz topa yatarak müdahale ederek golü engelledi. Karşılaşmanın 63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti. 72. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, Serginho ile net fırsattan yararlanamadı. Galatasaray, 87. dakikada Bafetimbi Gomis'in pasıyla ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Feghouli'nin şutunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi. 88. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada Sinan Gümüş, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca sarı kırmızılı ekip sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak final için büyük bir avantaj yakaladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Öte yandan müsabakanın devre arasında Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından saha dışına yollandığı öğrenildi.
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