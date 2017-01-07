Galatasaray Garry Rodrigues için geri sayımda
Galatasaray artık Garry Rodrigues transferi için geri sayıma geçti... Kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin’in yerine düşünülen 26 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla geçen hafta anlaşan Sarı-Kırmızılılar, bir süredir PAOK’la pazarlık halindeydi.
Prensipte anlaşıldı
Görüşmeleri sonuçlandırmak için kulüp başkanı Savvides’in dönüşünü bekleyen Galatasaray Yönetimi, bu aşamayı da geride bıraktı. Tarafların prensipte el sıkıştığı, ancak işin resmiyete dökülmesi için Yunan tarafının süre istediği öğrenildi. Bunun sebebi ise takımın yıldızı Rodrigues’in gidişine taraftarın tepki gösterme ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve yerine bir transfer yapılacak olması. Savvides’in bu isteği Galatasaray cephesinden kabul gördü.
PAOK'un transferi bekleniyor
PAOK sağ kanat transferi yaptığı anda Galatasaray’ın Rodrigues’le anlaştığı da kamuoyuna duyurulacak. Sıradaki oyuncu bekleniyor Galatasaray hücum hattına sadece Garry Rodrigues takviyesi yapmayacak. Podolski’nin bir başka takıma transferi eli kulağında olduğundan, bir hücumcu daha alınması planlanıyor. Geniş bir listeyle çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın bu doğrultuda girişimlerinin de devam ettiği belirtiliyor.
FANATİK
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