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Galatasaray'ı Oktay Mahmuti çalıştıracak

Galatasaray'ı Oktay Mahmuti çalıştıracak.12256
  • Giriş : 11.01.2018 / 17:11:00

Galatasaray Odeabank'ı tecrübeli isim Oktay Mahmuti çalıştıracak.

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Büyüyen Beşik

Galatasaray Odeabank, Erman Kunter'den boşalan yere yeni bir isim getirdi. Galatasaray, Oktay Mahtumi ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

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