Galatasaray'ı Oktay Mahmuti çalıştıracak
Galatasaray Odeabank, Erman Kunter'den boşalan yere yeni bir isim getirdi. Galatasaray, Oktay Mahtumi ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
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