Facebook Twitter Rss

Galatasaray'ı UEFA'dan F.Bbahçe kurtaracak

Galatasaray'ı UEFA'dan F.Bbahçe kurtaracak.20555
  • Giriş : 11.04.2018 / 09:35:00

Galatasaray'ı UEFA'nın cezasından ezeli rakibi F.Bbahçe kurtaracak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

UEFA ekonomide yaşananlar ve dövizdeki yükseliş nedeniyle Türk kulüplere esneklik tanıyacak. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe bu sayede men cezası almaktan kurtulacak.

Türk Kulüplerinin Finansal Fair Play konusunda UEFA’ya yaptıkları savunmalarındaki en büyük koz TL’in dolar ve euro karşısında sürekli dalgalanmasıydı. Fenerbahçe, hem geçtiğimiz yıl hem de bu sene UEFA Finansal Fair Play müfettişlerine yaptığı savunmada istenen mali hedefleri tutturduklarını, ancak kur farkı nedeniyle oluşan zararın tabloya negatif yansıdığını detaylı bir şekilde UEFA yetkilerine anlattı. UEFA’dan kurdaki yükseliş nedeniyle yüzde 20 düzeyinde bir tolerans beklendiği aktarıldı. Bu dönemde yapılan savunmalar sonrası UEFA yetkilileri de bu konu ile ilgili olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi. Ancak Türkiye’deki para piyasaları yakın takibe alındı.


TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı’nın da bu konuda devreye girmesiyle birlikte UEFA yetkililerinin tavrında yumuşama yaşandı. UEFA’nın, bu görüşmeler sonrası incelenen mali tablolarda kur farkının büyük olasılıkla dikkate alacağı bilgisi verildi. Fenerbahçe’nin adımı ve TFF’nin devreye girmesiyle birlikte UEFA’nın tavrının değişmesi başta Finansal Fair Play müfettişlerinden haber bekleyen Galatasaray olmak üzere tüm kulüplerin olası men cezası alma ihtimalini de en aza indirdi.

F.Bahçe’nin bu yıl 10 milyon euro kadar zarar etme hakkı bulunuyordu. Kanarya tablolarda zararı 30 milyon euro gösterdi, açığın 20 milyon euro olduğu bildirildi. Yönetim, euro kurunun 3.2 olarak hesaplanması durumunda bütçede sapma olmayacağını da vurguladı. G.Saray ise bu sene UEFA’ya yaptığı savunmada da kur farkının zararı daha yukarı çektiği belirtmişti. Cim-Bom’un eski başkanı Dursun Özbek’le transfer yapılan geçen yazdan bu senenin nisan ayına kadar eurodaki artıştan ortaya çıkan kur farkı 114 milyon lirayı buldu.

AKŞAM

Volkan Şen, Beşiktaş'a transfer oluyor!

Kılıçdaroğlu'ndan 'postal' yanıtı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Volkan Şen, Beşiktaş'a transfer oluyor!

Volkan Şen, Beşiktaş'a transfer oluyor!

Deneyimli oyuncu Volkan Şen'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

Şenol Güneş, G.Saray'ın yenilmesini istemiyor

Şenol Güneş, G.Saray'ın yenilmesini istemiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Başakşehir maçını iple çekiyor.

 

Beşiktaşlı Quaresma, G.Saraylıları çıldırttı

Beşiktaşlı Quaresma, G.Saraylıları çıldırttı

Beşiktaşlı Quaresma, Galatasaray taraftarlarını çıldırtan bir paylaşım yaptı.

Şok! Beşiktaş'ta Negredo krizi patlak verdi

Şok! Beşiktaş'ta Negredo krizi patlak verdi

Beşiktaş'ın büyük hayallerle takıma kattığı Negredo hayal kırıklığı yarattı.

 

Çakar'dan Aykut Kocaman'a: Yaptığı şeytanlık

Çakar'dan Aykut Kocaman'a: Yaptığı şeytanlık

Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a ağır sözlerle yüklendi.

Çakar: Fenerbahçe maçı hakemle kazandı

Çakar: Fenerbahçe maçı hakemle kazandı

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya