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Galatasaray için Juventus'tan vazgeçti!

Galatasaray için Juventus'tan vazgeçti!.18113
  • Giriş : 02.05.2017 / 16:12:00

Ranocchia, Galatasaray için Juventus'u reddettiğini açıkladı.

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Hull City'e transfer olan tecrübeli futbolcu Andrea Ranocchia, 2013-2014 sezonunun Galatasaray için Juventus'u reddettiğini açıkladı.

İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin teknik direktör olduğu dönemde gelen teklif sonrası İstanbul'da oynamaya çok yaklaştığını belirten 29 yaşındaki deneyimli stoper ''Bu yüzden Conte'nin çalıştırdığı Juventus'u geri çevirdim. Futbolda neler olacağını bilemiyorsunuz. Ocak ayına kadar İngiltere'ye de gitmeyi düşünmüyordum. Inter'le 2 yıllık daha kontratım var. Neler olacağını göreceğiz'' dedi.

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