Facebook Twitter Rss

Galatasaray için moral bozucu rakam!

Galatasaray için moral bozucu rakam!.28517
  • Giriş : 19.02.2018 / 16:28:00

Galatasaray Kulübü, devam eden sezonda ağır yaralar aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Galatasaray Kulübü toparlanamıyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in başa getirilmesi bile sarı-kırmızılı ekibi kendine getiremedi.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek bu sezon 6. kez mağlup olan sarı-kırmızılı takım, şampiyon olduğu 20 sezonun hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi
   
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda  Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Kasımpaşa karşısında bu sezon ligde 6. kez mağlup olan sarı-kırmızılı  takım, yaşadığı şampiyonlukların hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi.

Süper Lig'de 20 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunan  Galatasaray, bu şampiyonluklarında en fazla 5 kez rakiplerine mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de şampiyon olduğu sezonların 6'sında  beşer, 5'inde dörder, 4'ünde üçer, 4'ünde ikişer ve birinde ise bir kez  mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 6 mağlubiyetini de deplasman  maçlarında gördü.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 11 maçtan 4 galibiyet, bir  beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş,  Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarını kaybetti.

Trabzonspor 7, Fenerbahçe 6 mağlubiyetle şampiyon oldu

Süper Lig'de en fazla mağlubiyetle şampiyonluk yaşayan takım  Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili takım, 1980-1981 sezonunda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve  7 mağlubiyetle şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe ise 2000-2001, 2004-2005 ve 2013-2014 sezonlarında altışar  mağlubiyetle şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik  alırken sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

ŞAMPİY10

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor

İçişleri Bakanlığı açıkladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor

Galatasaray Kulübü'nden Carrasso'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi.

Golcü Arda Turan, Süper Lig rekoru kırdı

Golcü Arda Turan, Süper Lig rekoru kırdı

Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, Süper Lig rekoru kırdı.

 

Beşiktaş, Talisca için o futbolcuyu satacak

Beşiktaş, Talisca için o futbolcuyu satacak

Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Talisca'yı almak için Negredo'yu satacak.

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kayıp!

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kayıp!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

 

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

Hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Chelsea-Barcelona maçında düdük çalacak.

Protesto için 40 bin liralık kayak takımı yaktılar!

Protesto için 40 bin liralık kayak takımı yaktılar!

Uludağ’daki kayak hocaları kayak milli takımının aldığı kötü sonuçları protesto etmek için 40 bin li


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya